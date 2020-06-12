الرئيس الأسد يكلف عرنوس برئاسة مجلس الوزراء إضافة لمهامه

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس الخميس، المرسوم رقم 143 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه، وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس المجلس، إضافة لمهامه، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1- يُعفى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه.

المادة 2- يكلّف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19-10-1441 هجري

الموافق لـ 11-6-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

والمهندس عرنوس رئيس مجلس الوزراء المكلف إضافة لمهامه وزيراً للموارد المائية من مواليد إدلب عام 1953، تخرّج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994، ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ومحافظاً للقنيطرة عام 2011، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 حتى 2018، وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013، ووزيراً للموارد المائية منذ العام 2018.