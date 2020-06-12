12 إصابة جديدة بكورونا لمخالطين في رأس المعرة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 164 حالة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية بلغ حتى نهاية يوم أمس الخميس 164 إصابة شفيت منها 68 وتوفيت 6 حالات.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

لبنان يفتح مجدداً حدوده البرية مع سورية

في بيروت، واستناداً إلى مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إعادة فتح الحدود البرية مع سورية، يومي الـ 16 والـ 18 من الشهر الحالي، أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني فقط الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان، وذلك عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قررت أيضاً فتح الحدود البرية مع سورية يومي الـ 9 والـ 11 من الشهر الحالي لتسهيل عودة اللبنانيين منها.