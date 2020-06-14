الفريق الاقتصادي: إعادة سعر الصرف إلى مستوى ما قبل التقلبات الأخيرة

ناقش الفريق الاقتصادي الحكومي خطوات وإجراءات المصرف المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف وإعادته إلى المستوى الذي كان عليه قبل التقلبات غير المبررة الحاصلة مؤخراً.

وأكد الفريق الحكومي، خلال اجتماعه أمس السبت، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، تأييده ودعمه خطة مصرف سورية المركزي للاستمرار باتخاذ كل الإجراءات لإعادة سعر الصرف إلى المستوى الذي كان عليه، مع التأكيد على الاستمرار بالضغط على سوق الصرف، وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة.

وتقرر خلال الاجتماع السماح لأي مواطن يحول مبلغاً من المال في أحد فروع المصارف العاملة بالمحافظات سحب كامل المبلغ من محافظة أخرى خلال أسبوع من تاريخ التحويل، بما يسهل ويدعم حركة نقل الأموال عبر القنوات النظامية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي استمرار المصرف باتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية نقل وتحويل الأموال عبر القنوات المصرفية وشركات الحوالات، مع التشديد على تكامل أدوار كل الجهات المعنية في النشاط الاقتصادي من القطاعين العام والخاص لضبط واستقرار سعر الصرف في مواجهة الحرب الاقتصادية.