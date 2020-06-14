مرتزقة أردوغان يواصلون حرق حقول القمح والشعير بريف رأس العين

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية إجرامهم وممارساتهم الإرهابية بحق الأهالي وجددوا إضرام النيران في مساحات واسعة من حقول القمح والشعير بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية قاموا مساء السبت بإضرام النيران في مساحات واسعة من حقول الأهالي المزروعة بالقمح والشعير في محيط قرية العريشة التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي أعادوا إشعال النيران مرات عدة ليضمنوا استمرار اشتعالها واحتراق مساحات واسعة من الحقول مؤكدة أن النيران ما زالت مشتعلة وتأتي على مزيد من حقول القمح والشعير.

وتشهد منطقة الجزيرة حرائق متعددة أتت على مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير ومعظمها كانت بفعل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وطائرات التحالف الأمريكي غير الشرعي وذلك بهدف حرمان الأهالي من مصادر رزقهم والضغط عليهم لإجبارهم على التعاون معهم ناهيك عن التأثير سلباً في الاقتصاد السوري في ظل الحصار الذي تفرضه دول غربية بقيادة واشنطن على سورية.