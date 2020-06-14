مهجرو الشيوخ ينتفضون ضد إجرام “قسد” ورتل للاحتلال الأمريكي إلى القامشلي

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عشرات الآليات عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى القامشلي قادماً من الأراضي العراقية، وذلك في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية، فيما يتظاهر أهالي قرية الشيوخ التابعة لمدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي، أمس السبت، في مدينة منبج احتجاجاً على ممارسات مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي واستيلائها على ممتلكاتهم وأرزاقهم.

وذكرت مصادر محلية أن أهالي قرية الشيوخ تظاهروا في مدينة منبج احتجاجاً على جرائم مجموعات “قسد” وقيامها بالاستيلاء على ممتلكاتهم وأرزاقهم ومنازلهم وحرمانهم من جني محاصيلهم وعدم السماح لهم بالعودة إلى قريتهم التي هجرتهم منها تلك المجموعات أواخر العام الماضي”، ولفتت إلى أن “مجموعات قسد ردت على المظاهرات بحملة اعتقالات طالت عدداً من المحتجين وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاجات في منبج”.

يشار إلى أن مجموعات “قسد” قامت بتهجير آلاف السكان من مناطق الشيوخ فوقاني والشيوخ تحتاني والناصرية وعشرات القرى وتمنعهم من العودة لمنازلهم وجني محاصيلهم الزراعية.

وتشهد عدد من القرى والبلدات في ريفي دير الزور والحسكة منذ عدة أشهر خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد مجموعات “قسد” احتجاجاً على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل وسرقة النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.

بالتوازي، ذكرت مصادر محلية أن “رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلف من 35 آلية تحمل معدات ومواد لوجستية دخل إلى مدينة القامشلي قادماً من الأراضي العراقية إلى سورية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية”.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.