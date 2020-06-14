6 إصابات في رأس المعرة و3 حالات شفاء و74 طالباً وصلوا من لبنان لتقديم الامتحانات

أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق وشفاء ثلاث حالات جديدة، وأشارت في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ 170 إصابة شفيت منها 71 وتوفيت 6 حالات.

وأكدت الوزارة أن من بين حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا التي أعلن عنها سائق الشاحنة من رأس المعرة بريف دمشق مبينة أنه تم تخريجه من مشفى الزبداني بعد تأكيد شفائه بنتيجة مخبرية سلبية مرتين متتاليتين.

وبينت الوزارة أن من بين الإصابات الست الجديدة المسجلة شخصاً يقطن بحي كشكول بدمشق، وهو مخالط لحالة مؤكدة في رأس المعرة، مشيرة إلى أن فرق الترصد والتقصي تقوم بحصر جميع المخالطين له وإجراء الفحوص الطبية اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة التربية عن وصول الدفعة الثانية من الطلاب السوريين القادمين من لبنان والبالغ عددهم 74 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة ضمن إجراءات صحية احترازية مشددة للتصدي لفيروس كورونا.

مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أوضح أنه تم إخضاع جميع الطلاب لفحص طبي كامل عند وصولهم وسيتم تقديم الرعاية الطبية لهم طيلة فترة إقامتهم من قبل الصحة المدرسية حرصا على صحتهم وسلامتهم، مبيناً أنه تم تجهيز مركزي استضافة في محافظة ريف دمشق وتعقيمهما ورفدهما بالمتطلبات اللازمة بالتعاون مع المحافظة وعدد من المنظمات والجمعيات المعنية وتكليف لجنة لاستقبال هؤلاء الطلاب والإشراف عليهم.

وكانت وزارة التربية أعلنت في العاشر من حزيران الجاري عن وصول الدفعة الأولى من الطلاب السوريين القادمين من لبنان والبالغ عددهم 33 طالباً وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة بريف دمشق ضمن إجراءات صحية احترازية مشددة للتصدي لفيروس كورونا.