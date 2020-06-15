عبير بيطار: “منحنى خطر” أول عمل مسرحي يقدم بعد “إغلاق” كورونا

على مدى يومين متتاليين فتحت خشبة مسرح الحمراء في دمشق أبوابها أمام الجمهور بعد غياب طويل سببه وباء كورونا، وذلك بالعرض المسرحي القادم من حلب لكاتبه الإنكليزي جي بي بريسلي والذي أعده حسام خربوطلي وأخرجه حكمت نادر العقاد بعنوان “منحنى خطر”. وقد أوضحت الممثلة المسرحية عبير بيطار التي قدمت شخصية لورا في المسرحية بأن العمل قدم في دمشق باسم مسرح حلب القومي وهو أول عمل يقدم بعد الفترة الصعبة التي عشناها وهي “فترة كورونا”.

وعن لورا، الشخصية التي تقدمها، أوضحت عبير أنها صاحبة المكان الذي تجري فيه أحداث العمل المسرحي الذي يتناول كيف يمكن لحدث بسيط أن يسبب نقلة نوعية وتنكشف معه جميع الحقائق فيغير حياتنا ويقلبها رأساً على عقب، لذلك نحن غالباً ما نقوم بتجاهل ما يجري حولنا من أحداث لتستمر الحياة، ففي مسرحية “منحنى خطر” مجرد صندوق صغير يغير أحداث العمل كله، مشيرة إلى أنها تشجع عودة المسارح إلى العمل فكثير من الفعاليات بدأت تعود إلى الحياة ولذلك من الطبيعي أن يعود معها المسرح فهو حالة نرجسية جميلة جداً يقدم الفائدة والمتعة معاً وهو محمل بكم كبير من الرسائل والرموز، مبينة أن الإقبال كان مبهراً وجميلاً رغم كورونا وكأن الناس في حالة عطش وانتظار للمسرح.

ولفتت عبير إلى أن “منحنى خطر” هو نقلة مختلفة بالنسبة لها، لأنه أول عرض مسرحي لها في دمشق، مؤكدة بأنه لا فرق بين جمهور حلب ودمشق فـكل من يأتي إلى المسرح بغض النظر عن “المكان” لابد أنه شخص منفتح على الحياة ويمتلك ثقافة عالية فالمسرح لا يجذب إلا الشغوفين به.

لوردا فوزي