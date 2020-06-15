وزارة النقل تعتمد البرنامج التنفيذي للإصلاح الإداري

دمشق – محمد زكريا

تتحضر وزارة النقل اليوم لإطلاق البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، بعد أن وضعت العديد من الإجراءات الخاصة بهذا البرنامج قيد التنفيذ لاسيما التي تتعلق في تجهيز الأمكنة وأجهزة الكمبيوترات ونقاط الشبكة والطابعات وبعض المستلزمات الأخرى للدوائر المحدثة ضمن مديرية التنمية الإدارية في الوزارة.

وبحسب مدير التنمية الإدارية في الوزارة جعفر عباس فقد تم تأمين التجهيزات اللوجستية اللازمة للانطلاقة في البرنامج واعتماد برامج الكترونية ما بين الدوائر، على أن تكون نواة هذه البرامج الالكترونية البيانات الرسمية الخاصة بالوزارة، موضحا أن الوزارة اتخذت قراراً بدمج بعض المكاتب والدوائر لديها، وذلك بما يتناسب مع قرار وزارة التنمية الإدارية الخاص بإحداث مديريات التنمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن مديرية التنمية الإدارية في الوزارة تتضمن خمس دوائر تتعلق بالموارد البشرية، والتنظيم المؤسساتي، إضافة إلى التأهيل والتدريب، والديوان العام، إلى جانب الدائرة القانونية.

يذكر أن الوزارة بصدد التنسيق مع زميلتها وزارة التنمية الإدارية لاستئناف العمل بالبرنامج التنفيذي للإصلاح الإداري بالوزارة على أن تعقد الجلسة الأولى اليوم على أن يتم خلالها اعتماد الخطوات التي اتخذتها النقل بخصوص البرنامج التنفيذي.