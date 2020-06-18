الهلال لكوادر دمشق: سورية لم ولن تتخلّى عن استحقاقاتها الدستورية

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، أمس الأربعاء، قيادة فرع دمشق والرفاق أمناء الشعب الحزبية، ناقلاً تحية ومحبة الرفيق بشار الأسد الأمين العام للحزب إلى الرفاق الحضور، ومنهم إلى كوادر فرع دمشق.

وأشار الرفيق الهلال إلى أهمية الحياة الدستورية التي تجلّت بوضوح في كلمة القائد الأسد التي وجهها إلى كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي، ما يضع على عاتق قيادات البعث مسؤولية حسن سير عملية الاستئناس الحزبي على مستوى القطر ككل، وأشار إلى استمرار الحياة الديمقراطية في سورية خلال أعوام الحرب الأخيرة، فكانت انتخابات مجلس الشعب 2012، ثم تلتها الصفعة الأقوى بوجه أعداء سورية عام 2014 بالانتخابات الرئاسية عندما التفت الجماهير حول القائد الأسد، وانتخابات مجلس الشعب 2016 والإدارة المحلية 2018، مؤكداً أن سورية لم ولن تتخلّى يوماً عن استحقاقاتها الدستورية.

واختتم الرفيق الأمين العام المساعد حديثه بضرورة الابتعاد عن النظرة الضيّقة بما يخص المرشحين، وإبداء الأولوية لاختيار أشخاص ذوي كفاءة هدفهم خدمة الشعب للنهوض بسورية، وبناء جيل يتماشى مع تطلعات المستقبل.

كما ناقش الرفاق الحضور التعليمات الانتخابية الناظمة لعملية الاستئناس والصعوبات المتوقّعة نتيجة أعداد الناخبين الضخمة في محافظة دمشق، وضرورة مراعاة أسس السلامة العامة والوقاية من خطر فيروس كورونا خلال العملية الانتخابية.