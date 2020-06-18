رسمياً.. 1256 ليرة وسطي سعر صرف الدولار و1250 للحوالات

دمشق ـ البعث:

بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة، أعلن مصرف سورية المركزي عن رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية إلى 1250 ليرة بدلاً من 700 ليرة.

ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف، أمس الأربعاء، فقد أصبح سعر الصرف الوسطي للدولار الأمريكي 1256 ليرة، بعد أن كان سعره في نشرة الثلاثاء 704 ليرات، فيما تم رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة إلى سورية وفق السعر التفضيلي إلى 1250 ليرة أيضاً.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب النشرة 1413.38 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة ولتسليم الحوالات الشخصية.

وأشار المركزي في بيان إلى أنه تم تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لعمليات تمويل قائمة المستوردات وسعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية ونشرة الجمارك والطيران حيث أصبح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بغرض تمويل المستوردات 1256 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج 1250 ليرة سورية، وفي هذا الإطار يكون المصرف قد قام بتوحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يومياً وتستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.

ويأتي هذا التعديل، وفق بيان المصرف، وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يسمى بـ “قانون قيصر”، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية.