صالح سليمان غنّى للوطن في بلاد الاغتراب

أحيا الفنان صالح سليمان، ابن مدينة القامشلي، عدّة حفلات فنيّة في ألمانيا وهولندا، حيث غنى للوطن وقدم التراث الجزراوي متضمناً رسالة فنية واجتماعية سوريّة للحضور المنوّع.

وعبر الفنان صالح سليمان عن سعادته لما أنجزه في تلك الدول وغيرها، وقال: قبل ذلك كانت لي جولات فنية لدول الأردن ولبنان والكويت، غنيتُ للوطن الأغلى سورية، بالإضافة إلى تراث الجزيرة السورية الغني، أمّا مرافقتي للوفد العراقي عام 2014 فكانت لذات المهمّة.. كنت الفنان الوحيد معهم في مدينتي اللاذقية وطرطوس، أغني ضمن جلسات فنية العتابا والهوسات التي يعشقها العراقيون، إلى جانب الفن السوري الأصيل.

أضاف: في ألمانيا وهولندا عشتُ لحظات جميلة، فقد حضر الوطن بفنه وتراثه وعراقته، أمام السوريين والجاليات العربية وحضور غربي، عبروا عن احترامهم الشديد للفن السوري، ويبقى الأجمل والأغلى هو عودتي ولحظة وصولي إلى مطار دمشق الدولي، بعد إنجاز المهمة الفنية خارج حدود وطني.

عبد العظيم العبد الله