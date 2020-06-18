وفاة سيدة سبعينية بكورنا.. ورحلة لنقل الطلبة السوريين من الهند

تمّ، أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية لسيدة سبعينية، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى7، فيما أقرت اللجنة الحكومية المعنية بعودة المواطنين السوريين من الخارج تشغيل رحلة طيران للخطوط الجوية السورية “دمشق نيودلهي دمشق” مخصصة لنقل الطلاب السوريين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل.

فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية لسيدة سبعينية، وأوضحت أن السيدة التي توفيت كانت تعاني من أمراض القلب والضغط والسكري ومشاكل كلوية وراجعت مشفى المواساة بشكوى مشاكل تنفسية وهضمية أدخلت على إثرها إلى العناية المشددة، وأضافت: إن نتيجة المسحة التي أجريت للسيدة جاءت إيجابية، مبينة أن مصدر العدوى مجهول حتى الآن، وأن فرق التقصي والرصد تتابع الفحوص الطبية والمخبرية للأشخاص المخالطين والمجاورين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت 178 شفي منها 78 وتوفيت 7 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

يأتي ذلك فيما أقرت اللجنة الحكومية المعنية بعودة المواطنين السوريين من الخارج تشغيل رحلة طيران للخطوط الجوية السورية “دمشق نيودلهي دمشق” مخصصة لنقل الطلاب السوريين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل، وأوضح البيان أنه سيتم الاعلان عن الموعد الدقيق للرحلة واجراءاتها الصحية بعد استكمال التسجيل وأذونات الطيران الدولية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين والصحة على أن يستفيد الطلبة العائدون من قرار وزير النقل القاضي بحسم 35 بالمئة من سعر تذكرة السفر على متن الرحلة.

ويتعين على الطلبة العائدين توقيع تعهد لدى السفارة السورية في الهند قبل المغادرة للالتزام بالشروط الصحية المطلوبة وخاصة الالتزام بالحجر الصحي في مركز الحرجلة بريف دمشق وكل على حدة.

ودعت الوزارة ذوي الطلاب الذين سجلوا لدى السفارة السورية في نيودلهي وتم الاتصال بهم في سورية إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران في دمشق أو بقية المحافظات السورية خلال الفترة من الـ 18 حتى الـ 20 من حزيران الجاري مصطحبين معهم صورة عن جواز السفر وصورة عن بطاقة الطالب وتسديد قيمة التذكرة بالليرة السورية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص طائرة من مؤسسة الخطوط الجوية السورية سعة 250 راكباً لقطع الرحلة من دمشق إلى نيودلهي مباشرة والعودة “طيران متواصل دون أي توقف للمقطع الواحد”.