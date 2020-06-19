المباشرة باستلام كمية 75 ألف طن من القمح الإكثاري

دمشق – محمد زكريا

باشرت المؤسسة العامة لإكثار البذار إجراءات التعاقد مع الفلاحين لاستلام كميات من القمح الإكثاري لتوزيعها على الفلاحين في الموسم الزراعي القادم، إلا أن المشكلة التي يواجهها الفلاحون في عملية التسليم هي التشدّد في اختبار نوعية القمح المسلّمة إلى المؤسسة، وبحسب المعلومات فإن المؤسسة لجأت إلى التشدّد بنتائج التحليل والاختبار بسبب أن حبة القمح لا تزال طرية مما يعرضها للتشوّه.

مدير عام المؤسسة بسام السليمان أشار إلى أن المؤسسة تعاقدت هذا الموسم مع الفلاحين لاستلام 75 ألف طن من القمح الإكثاري، وأن حصاد الحقول الإكثارية بدأ منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، على اعتبار أن هذه الحقول هي حقول مروية وتخضع لمعايير اختبار وشروط محدّدة، مع الإشارة إلى أن المؤسسة تشرف بشكل مباشر على هذه الحقول في جميع مراحل الإنتاج.

وبيّن السليمان أن المؤسسة تقدّم مكافآت إنتاجية تتراوح من 20 إلى 30% من قيمة المحصول، وذلك فوق السعر الذي حدّدته الحكومة، إذ يصل الكيلو الواحد إلى 489 ليرة سورية بحسب مرتبة ودرجة المحصول.

وفي السياق نفسه أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السماح للمؤسسة السورية للحبوب اعتبار الحدّ الأعلى لمجموع الشوائب والأجرام المسموح بها ضمن الأقماح المحلية الموردة لمراكزها بنسبة 20% بشرط لحظ ذلك عند تحديد سعر الشراء. وتأتي هذه التوصية استجابة لمطالب الفلاحين والجمعيات الفلاحية لتخفيف معاناتهم عند غربلة الأقماح، وبغية ترشيد استيراد الأقماح والحدّ من استنزاف القطع الأجنبي وزيادة الكميات المسوّقة من الموسم الحالي.