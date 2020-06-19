رجال الدين في السويداء: سورية ستنتصر مهما تعاظمت الضغوط الاقتصادية

السويداء – البعث:

أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع أن سورية ستنتصر مهما تعاظمت الضغوط والحرب الاقتصادية التي تستهدف المواطن

واعتبر الشيخ جربوع خلال حضوره الاجتماع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة السويداء، أمس الخميس، أن تعزيز الحركة الاقتصادية يتطلب في أحد جوانبه تعزيز عوامل الأمن والأمان في المحافظة وفتح قنوات تواصل مع الشباب وتأمين فرص عمل لهم وتسهيل عودة المغتربين العالقين في بعض الدول جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

من جهته لفت شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حمود الحناوي إلى أن المرحلة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والعمل لمواجهة الإجراءات القسرية ومعالجة الهموم المعيشية من خلال تعزيز الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي مؤكداً الاستعداد للصمود والمواجهة مثلما واجه أهلنا الاستعمار الفرنسي.

المطران سابا اسبر مطران بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس شدد على موضوع الاهتمام بجيل الشباب الذين يمثلون مستقبل الوطن وسط ما يتعرضون له من مؤثرات ثقافية خارجية.

وأكد مدير أوقاف القنيطرة والسويداء الشيخ نجدو العلي أن السويداء كانت وستبقى في الخط الوطني حيث احتضنت كل من قصدها خلال الحرب الإرهابية على سورية ووقفت في وجه الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري بينما أشار شيخ عشيرة الشنابلة سعود النمر إلى أن الشعب السوري صمد وضحى وانتصر داعياً إلى محاسبة تجار الأزمات والمتلاعبين بقوت المواطنين.