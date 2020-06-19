“المركزي” يعلن نتائج الإصدار الثاني للاكتتاب على شهادات الإيداع

دمشق – البعث

أعلن مصرف سورية المركزي عن نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الثاني لعام 2020. وبيّن المركزي في بيان له -اطلعت عليه “البعث”- أن نسبة مشاركة المصارف كانت 47.6%، بإجمالي 743 شهادة مكتتب بها، فيما بلغ إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المكتتب بها 74.3 مليار ليرة سورية، كما بلغت نسبة تغطية العروض المخصّصة 66%، بسعر فائدة 6.5% على أن يكون تاريخ الاستحقاق 20/ 12/ 2020، بأجل ستة أشهر للشهادة.

وأوضح المركزي في بيانه أن الاكتتاب بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وأقفل في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في 18/ 6/ 2020، حيث شارك بالمزاد 8 مصارف من أصل 17 مصرفاً من المصارف التقليدية المؤهلة للاكتتاب من خلال تقديمها لـ19 عرضاً بلغ حجمها الإجمالي 101 مليار و700 مليون ليرة سورية، وقد تمّ تحديد حجم الإصدار النهائي للمزاد عند مستوى 74 ملياراً و300 مليون ليرة سورية بنسبة تغطية بلغت نحو 66% من الحجم المستهدف من فائض السيولة المتاح لدى المصارف وبسعر فائدة سنوي (سعر الاقتطاع) 6.5%، علماً أن أسعار الفائدة السنوية من المصارف تراوحت بين 4,5% كحدّ أدنى و7,5 % كحدّ أعلى.

ويأتي هذا الإعلان بناء على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 782 /ل.أ تاريخ 3/6/2020 والتي تمّ إصدارها وفق طريقة مزاد السعر الموحّد للمصارف التقليدية العاملة وبقيمة اسمية 100 مليون ليرة سورية للشهادة الواحدة، وأجل ستة أشهر، حيث تستحق بتاريخ 20/ 12/ 2020.