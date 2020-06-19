٣ خطوات لمضاعفة الدخل.. خلال فترة قصيرة

نجح زوجان أمريكيان في تحقيق ثروة خلال فترة قصيرة وتشاركا مع الناس نصائح ذهبية تمكن أي شخص من مضاعفة دخله. وعمل الزوجان، المقيمان في أتلانتا، جوليان وكريستن سوندرز الخبيران في التسويق منذ التقائهما في العمل 2012 وزواجهما، على تطوير مشروع خاص بهما يسمح لهما بدخل أفضل من الوظائف، التي تركاها عندما بدأ مشروعهما يصبح منتجا، حيث ترك جوليان وظيفته في حزيران 2018، بينما تركت كيرستن وظيفتها في نيسان 2020، وكان تركيزهما على بناء موقع تسويق إلكتروني خاص بهما.

واستطاع جوليان 39 عاماً خلال 10 سنوات قضاها في عمله، أن يترقى 5 مرات تضاعف خلالها راتبه 3 مرات، وكذلك الحال بالنسبة لزوجته كريستين 35 عاماً، ويؤمنان بأن مفتاح بناء الثروة هو توسيع مصادر الإيرادات وإيجاد طرق متعددة لكسب المال.

ومن أبرز نصائحهما لزيادة الدخل المهارات، فحسب مايرى جوليان أن تطوير مهارات جديدة تفيد العمل يجعل حصولك على مقابل أعلى أمرا منطقيا، ويضاف إلى ذلك العمل لساعات إضافية وفي عطلات نهاية الأسبوع، وتوسيع دائرة علاقاتك داخل العمل، حتى يكون لديك فهم أكبر لطبيعة عملك ويجعلك أكثر قدرة على المساهمة في نجاح العمل.

كذلك البحث عن فرص أخرى إذ تقول كريستين: “أجريت العديد من مقابلات العمل داخليا وخارجيا، لأثبت لنفسي أنني قادرة على الحصول على مناصب ومقابل أعلى، وهذه إستراتيجية تستغرق وقتا طويلا”. ويرى جوليان أيضاً أن “أفضل النصائح التي تلقاها هي عدم افتراض أن عملك يتحدث عن نفسه، ولذلك عليك أن تكون مبدعا حقا في التأكد من أن مساهماتك بارزة.