الانتهاء من فرز الأصوات.. أسماء مرشحي كتلة البعث في طرطوس

أنهى الرفاق الناخبون عملية فرز الأصوات في محافظة طرطوس لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب، حيث تفقد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب عملية فرز الأصوات، وبلغ عدد المرشحين 156 مرشحاً نجح منهم 20 رفيقاً أما عدد الناخبين الكلي فبلغ 2243 ناخباً.

اشرف على سير العملية الانتخابية الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب.

نتائج الانتخابات كانت وفق الآتي:

الفئة ( أ ) :

١-باسل سلمان عيسى

٢-أحمد علي حسن

٣- محمد جري

٤-سهام العثمان

٥- عباس عز الدين عباس

٦- رانيا محسن حسن

٧- هاني علي خضور

٨- هيثم يحيى محمد

٩-هبة الضابط

١٠-خلود جديد

الفئة (ب):

١-طوني عزيز حنا

٢- أيمن علي عبد الكريم بلال

٣- نصر محمود حسن

٤- رامي محمد صالح

٥- مازن كمال عبد الكريم

٦- عبد الناصر محمد حرفوش

٧- غازي وجيه ديب

٨-يونس ابراهيم حمدوش

٩- أكرم فايز عبد الجليل

١٠-ياسين محمود ابراهيم