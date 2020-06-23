تلقت القيادة المركزية للحزب عدداً من الشكاوى والملاحظات حول سير عملية الاستئناس الحزبي في فرع طرطوس.

وقد قررت القيادة تأكيداً منها على الإجراءات الديمقراطية إعادة فرز أصوات المستأنسين في مؤتمر فرع طرطوس الموسع وذلك يوم الأحد 28/ 6/ 2020، وستجري عملية إعادة الفرز بحضور الرفاق المرشحين جميعاً في طرطوس وتحت الإشراف المباشر للقيادة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، وذلك تأكيداً من القيادة على اهتمامها بألا تشوب عمليات الأستئناس الحزبي على مستوى الفروع أي شائبة، لأن الهدف من هذه العمليات أن تعكس الصورة الحقيقية لرأي القاعدة الحزبية في اختيار ممثليها الذين سيتقدمون لانتخابات مجلس الشعب.