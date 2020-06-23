إيران: سنواصل دعم سورية بوتيرة أكبر

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وخاصة ما يسمى “قانون قيصر”، لا إنسانية ومصيرها الفشل، وقال، أمس الاثنين خلال استقباله سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود، “أعداء سورية وإيران ومحور المقاومة أصيبوا باليأس جراء فشلهم في حربهم الإرهابية والعسكرية على سورية لذلك انتقلوا إلى فرض حظر اقتصادي وإجراءات أحادية قسرية وهذا دليل على فشلهم في مخططاتهم”.

وشدد قاليباف على أن سورية كانت دوما وستبقى في الخط الأول لمحور المقاومة، مجدداً التأكيد على أن إيران ستواصل دعم سورية “بوتيرة أكبر.. فسورية وإيران تجمعهما دوما أواصر عميقة ووثيقة”.

من جانبه قدّم السفير محمود التهنئة لقاليباف بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي بين سورية وإيران ومع الدول الحليفة والصديقة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لمواجهة الحرب الاقتصادية الإرهابية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.