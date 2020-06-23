تسارع الاحترار في القطب الشمالي

تسارع معدل الاحترار في القطب الشمالي ووصل إلى المؤشرات المتوقعة لعام 2100، وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج، معتمدين على بيانات سجل جديد لدرجة الحرارة في سيبيريا، حسب صحيفة “ديلي ميل”. فقد وصلت درجة الحرارة إلى + 38 درجة في مدينة ياكوت في فيرخويانسك، الأسبوع الماضي. تم تسجيل درجة حرارة مماثلة للقطب الشمالي في ألاسكا في عام 1915. وفي وقت سابق، دخلت المدينة في كتاب غينيس بأقصى درجات حرارة من – 68 درجة إلى + 37.2، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أنه في 23 أيار، في قرية هاتانغ في كراسنويارسك، ارتفعت درجة الحرارة إلى +25 درجة. تحول هذا المؤشر إلى 11 درجة أعلى من الرقم القياسي السابق للمنطقة. وفقا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، يتوقع هذا الأسبوع في فيرخويانسك نحو 30 – 34 درجة حرارة، وفي خاتانغ تصل إلى + 26 درجة. وحذر مشرف المركز، رومان فيلفاند من ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي في شمال سيبيريا. ووفقا لتوقعاته، ستتخطى درجات الحرارة اليومية في المنطقة القاعدة بمقدار 10 – 12 درجة. وهذا ينطبق أيضا على شمال ياقوتيا وإقليم كراسنويارسك، حيث ستكون درجة الحرارة 25 – 28 درجة مئوية. وحسب لويلفاند، فإن سبب هذه التغيرات في درجات الحرارة هي الأعاصير العكسية، التي تشكلت فوق المنطقة، وإذا بقيت في مكانها لمدة أسبوع آخر، فإن خطر الحرائق الطبيعية سيزداد.