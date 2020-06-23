15 إصابة جديدة.. ومراكز امتحانية لطلاب المناطق الخاضعة للحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دمشق وريفها، ما يرفع عدد الإصابات في سورية إلى 219، فيما أحدثت وزارة التربية مراكز امتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في المناطق الخاضعة للحجر الصحي، وذلك انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الطلاب وحسن سير العملية الامتحانية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أنه تمّ تسجيل 15 إصابة نتيجة متابعة فرق الترصد والتقصي لمخالطي حالات مؤكدة سابقة ومحيطهم في دمشق وريفها، مشيرة إلى أن معظم الحالات المسجلة لا تظهر عليها أي أعراض ويتمّ عزلها فوراً والمتابعة الطبية لها.

وبينت الوزارة أن تسجيل مزيد من الإصابات المحلية يؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية وتجنب أماكن الازدحام والتجمعات ولا سيما لكبار السن والمرضى المزمنين.

يشار إلى أن عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغ حتى الآن 219 إصابة شفي منها 83 وتوفيت 7 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

بالتوازي، أحدثت وزارة التربية مراكز امتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في المناطق الخاضعة للحجر الصحي وذلك انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الطلاب وحسن سير العملية الامتحانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم إحداث مراكز امتحانية في بلدتي (رأس المعرة وجديدة الفضل) إضافة إلى إحداث مراكز امتحانية للطلاب القادمين من خارج سورية في (الروضة وكفير يابوس والدوير) بريف دمشق بهدف ضمان عدم ضياع فرصة تقديم هؤلاء الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وتقدم نحو 251701 طالب وطالبة الأحد في المحافظات كافة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية، بينما بدأ الاثنين أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة في كل المحافظات امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2020، وذلك ضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا.