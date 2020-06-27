الحكومة تطالب جهاتها العامة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الاحتياطي

دمشق – البعث

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة الدخول لمنظومة قرارات الحجز الالكترونية بشكل يومي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقرارات الحجز الاحتياطي كل بما يخصه حفاظاً على حقوق الجهات العامة وحقوق الخزينة وعلى مسؤوليتها.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغها الصادر بهذا الخصوص إلى أن عملية إدخال تلك القرارات أصبحت من خلال منظومة قرارات الحجز الالكترونية.

وكانت رئاسة الوزراء قد عممت بتاريخ 18/ 11/ 2018 بإيقاف عملية التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الملكية بما فيها الحجز الاحتياطي من قبل الجهات المصادر لها ابتداءً من تاريخ 2/ 1/ 2019، والذي تم العمل به اعتباراً من التاريخ المذكور.