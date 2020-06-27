ما يجري في ريف دمشق!

حسن النابلسي

أبنية شاهقة تجاوزت بعلوها شروط ضابطة البناء في عديد مناطق ريف دمشق!

الاستثناءات الممنوحة لزيادة عدد طبقات هذه الأبنية كانت بمنزلة تأشيرة دخول لعالم المخالفات!

فلكل استثناء تسعيرة خاصة به، إذ أن تسعيرة الاستثناء لبناء طبقة أو طبقتين إضافيتين، على بناء مؤسس بالأصل على قواعد تتحمل 4 طبقات بموجب ترخيصه، تختلف عن نظيره المؤَسس على قواعد تتحمل 6 طبقات!

ربما لا يكون هناك ضير لجهة الأمان إذا كان البناء قائماً على قواعد السلامة الإنشائية، ويتحمل مزيداً من الطبقات الإضافية، ولكن لا شك أن ذلك يؤثر على الأبنية المجاورة من الناحية النفسية والصحية والمعنوية، أفلا يوجد أي اعتبار لهذا الجانب من قبل محافظة ريف دمشق؟

أم أن اعتبار إرضاء تجار البناء هو الغاية الأسمى لدى محافظة الريف وبلدياتها؟

أما بالنسبة للأبنية ذات القواعد القادرة على تحمل عدد محدد من الطبقات، وتُمنح استثناءات تتجاوز هذا العدد المحدد، فإن الكارثة ستكون قطعاً أكبر في حال تصدع البناء أو انهياره بلحظة من اللحظات.. لا سمح الله، وهنا يتبين أن زيادة أرباح تجار البناء، وزيادة رشاوى من يتواطأ معهم من بعض مفاصل وبلديات المحافظة، أهم من أرواح ساكنين هذه الأبنية!

أي فساد هذا الذ يهدد أرواح البشر؟ وأي تجاوز للقانون بهذه الجرأة بعيداً عن أية محاسبة؟

أسئلة نضعها برسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عسى أن تتحرك لمتابعة واقع الأبنية بريف دمشق، وغيرها من المحافظات، و عسى ألا تتكرر مأساة انهيار مبنى الرمل في اللاذقية!

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