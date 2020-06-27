وفاة شخص في مشفى.. والكوادر الصحية تتابع المخالطين

أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية، وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 8.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشخص راجع المشفى بأذية تنفسية، وتم أخذ مسحة له، وتقديم الإسعافات اللازمة لكنه فارق الحياة، وبعد ظهور نتيجة المسحة في اليوم التالي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وأضافت: إن الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت على الفور بحصر المخالطين للمتوفي وإجراء المسوحات واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على السلامة العامة.

وأعلنت الوزارة أيضاً تماثل ست إصابات للشفاء من الفيروس.

ومع تسجيل حالة الوفاة أمس السبت وست حالات شفاء يرتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية إلى 255 إصابة شفيت منها 102 إصابة وتوفيت 8 حالات.

وفي وقت سايق، أعلنت الوزارة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين، فيما أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في الشرق الأوسط، ريتشارد برينان، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في سورية منخفض، لكن هناك خطر حدوث انفجار في أعداد الإصابات في المستقبل القريب، وأضاف: “لايزال من الممكن في سورية منع حدوث زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال مساعدة الدولة السورية على إجراء الاختبارات وتتبع اتصالات المصابين بالفيروس مع الآخرين.