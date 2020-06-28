التلويح بإلغاء ترخيص شركات التطوير العقاري المقصرة خلال عام

دمشق – كنانة علي

هددت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الشركات التي حصلت على رخصة مطور عقاري بإلغاء الترخيص إذا لم تبدأ بإحداث مشاريعها على أرض الواقع وذلك خلال عام من تاريخ منحها الترخيص النهائي، ومن لم يثبت جديته خلال هذه الفترة سيتم إلغاء ترخيصه، مؤكدة أن جدية هذه الشركات بالعمل في مجال التطوير العقاري هي أحد المؤشرات الهامة لانطلاقتها واستمراريتها في إحداث مناطق ومجمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وأكد الدكتور أحمد حمصي مدير عام الهيئة أن ثمة شركات راغبة بالحصول على رخصة مطور عقاري، حيث تم مناقشة الرؤى والأفكار المقدمة من قبلها بعد أن تمت دراستها في المديرية الفنية بالهيئة، وتمت الموافقة على منح الترخيص الأولي المشروط لشركتين ريثما يتم وضع الملاحظات من قبل أعضاء المجلس، كما تم منح الترخيص النهائي لإحدى الشركات بعد أن حصلت على الموافقة الأولية أواخر العام الماضي، ودرس مجلس إدارة الهيئة أيضاً الطلب المقدم من شركة أميسا بإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، وقد وافق المجلس على أن يتم مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقات اللازمة أصولاً.

يذكر أنه تم إلغاء ١٣ شركة العام الماضي لعدم المباشرة بأي مشروع على أرض الواقع، أما عدد الشركات المرخصة كمطور عقاري فهي ٦١ شركة منها ٦ شركات قطاع عام.