الجزيرة يلاحق الأمل الأخير أمام مضيفه الطليعة

حماة- منير الأحمد

يدخل فريق الطليعة صاحب المركز الثامن (25 نقطة) اليوم مباراته أمام الجزيرة متذيّل الترتيب (7 نقاط) ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الكروي الممتاز، وهو يأمل بتحسين مركزه من خلال فوز يرفع نقاطه ويقرّبه من فرق المقدمة، فيما يسعى الضيوف للهروب من شبح الهبوط .

وضعية الفريقين تبدو متناقضة تماماً، حيث يخوض أصحاب الأرض ما تبقى من مباريات الموسم براحة نفسية ودون ضغوط بعد أن ابتعدوا عن المنافسة وضمنوا مكاناً دافئاً، على العكس من الضيف الذي يعيش في دوامة إدارية وفنية جعلته يترنح ويكابد شبح الهبوط الذي سيكون مصيره في حال لم يحقق النقاط الثلاث.

الكابتن ياسر البني مدرب الطليعة أبدى احترامه الكبير للمنافس بقوله: فريقي أكمل تحضيراته للمباراة التي سيخسر فيها جهود اللاعبين: بلال تتان، وصلاح خميس للإصابة، صعوبة المباراة نابعة من كون الجزيرة يصارع للهروب من مؤخرة الترتيب، وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية، ونتائجه لا تعكس مستواه الحقيقي، ويمتاز بلاعبين يمتلكون مهارات فنية جيدة، سنحاول أن نقدم مباراة كبيرة، وخاصة أن معنويات فريقي عالية، والإدارة قدمت ما عليها، والباقي مرهون بمدى الاستفادة من الفرص المتاحة وتقليل الأخطاء.

بطاقة المباراة

الزمان: الخامسة عصراً.

المكان: الملعب البلدي في حماة.

ذهاباً فاز الطليعة بأربعة أهداف لواحد.