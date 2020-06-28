الشرطة يواجه الساحل للقبض على النقاط الثلاث

دمشق-البعث

بعد أن تحسنت نتائجه في الجولات الأخيرة يأمل الساحل الحادي عشر(18نقطة) أن تكون زيارته اليوم لملاقاة مضيفه الشرطة التاسع(25نقطة) ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الكروي الممتاز، استمراراً لخطة المتصاعد في سعيه نحو الهروب من شبح الهبوط.

فأصفر طرطوس منذ تسلم الجهاز الفني الجديد لمهامه بقيادة الخبير فراس معسعس يقدم مستويات جيدة جداً وحقق نتائج لافتة مكنته من الخروج من عنق الزجاجة وإحياء آماله في البقاء في مصاف المحترفين لموسم جديد، لذلك ستكون المباراة فرصة لكسب نقاط جديدة تساعده على تجاوز مرحلة الخطر.

من جانبه لا يبدو الشرطة في أحسن أحواله بعد التذبذب الكبير في نتائجه ومستواه مؤخراً والذي كلفه التراجع نحو مركز لا يليق بسمعة الفريق الذي قدم نفسه في الذهاب كحصان أسود، لكن على مايبدو أن التوقف أضر بالفريق وجعله يدخل في نفق النتائج السلبية.

بطاقة المباراة

الزمان الخامسة عصراً

المكان ملعب الفيحاء في دمشق

ذهاباً فاز الشرطة بثلاثة أهداف لواحد.