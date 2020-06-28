قمة كلاسيكية بين الاتحاد و ضيفه الوحدة في حلب

حلب- البعث

ينتظر عشاق الكرة السورية قمة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز التي تجمع اليوم بين الوحدة السادس (35 نقطة) ومضيفه الاتحاد الخامس برصيد (37 نقطة)، موقعة كلاسيكية تعبق بالتاريخ، ولطالما اتسمت بالندية رغم تراجع نتائج الفريقين في السنوات الأخيرة بشكل عام، يدخل الاتحاد المباراة وعينه على الفوز لإيقاف نزيف النقاط ، أما البرتقالي فهو أمام فرصة تقديم مستوى يليق بعراقة النادي أمام أحد الفرق القوية في الدوري، ومحاولة الاقتراب من مراكز الصدارة أكثر.

مدرب الاتحاد محمد عقيل أكد أن فريقه سيدخل مباراة الوحدة بطموح الفوز، وأنه يسعى لمصالحة الجماهير الغاضبة والحزينة من التعادل في مواجهتي الفتوة والنواعير، لذلك سيسعى لتقديم الأفضل أمام الوحدة.

أما غسان معتوق مدرب الوحدة فقال: كل اللاعبين ملتزمون بالتدريب، وعاد كل من عبد الرحمن بركات وأيمن عكيل، لكن جاهزية اللاعبين ومشاركتهما غير مؤكدتين، هدفنا المنافسة على كأس الجمهورية، وهي الهم الكبير لنا بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم، لكن هذا لا يعني أننا لن نسعى لتحسين مركزنا قدر الإمكان قبل نهاية الموسم، نحن نحترم خصمنا، وسنركز على موهبة لاعبينا، ولدينا إيمان كبير بقدراتهم ومستقبلهم.

بطاقة المباراة

المكان: ملعب السابع من نيسان في حلب.

الزمان: الساعة الخامسة عصراً.

ذهاباً فاز الوحدة بهدفين لواحد.