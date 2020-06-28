وحدة النفاذ الضوئية في بلدة حكر بيت عتق في الخدمة

حماة- منير الأحمد

وضع فرع الشركة السورية للاتصالات بحماة وحدة النفاذ الضوئية الخاصة بمركز هاتف حكر بيت عتق بمنطقة عين حلاقيم غربي المحافظة بالخدمة بعد الانتهاء من تركيبها وهي بسعة 896 خطاً من بينها 48 بوابة انترنت ADCL.

وذكر مدير فرع الشركة المهندس منيب الأصفر في تصريح لـــ “البعث ” أن الأعمال جارية لوضع وحدة النفاذ الضوئية في قرية سيغاتا بالخدمة خلال أسبوع وهي بسعة 896 خطا هاتفيا، إضافة إلى48 بوابة انترنيت وسيتم العمل على استبدال الخطوط الهاتفية النحاسية، لاسيما البعيدة عن المركز لتحسين جودة الانترنيت في قرية سيغاتا.

وفيما يتعلق بالخدمة الهاتفية في قرية قصير دير حويت أوضح أنه تم الانتهاء من تركيب وحدة نفاذ ضوئية في مركز الهاتف وسيتم وضعها في الخدمة أيضاً خلال أسبوع، مع العلم أن قرية قصير دير حويت كان يوجد فيها خدمة الهاتف اللاسلكي.

يشار إلى أن فرع الاتصالات وضع خلال أيار الماضي وحدة النفاذ الضوئية الخاصة بمركز بلدة قلعة الجراص بمنطقة الغاب بالخدمة بسعة 896 خطاً هاتفياً و140 بوابة انترنت وهي قادرة على تخديم بلدة قلعة الجراص وقرى الروضة والشحطة والعصاية ومزرعة المصري.