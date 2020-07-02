تدشين المرحلة الأولى لمشروع التطوير العقاري في الحيدرية

حلب – معن الغادري:

احتفل في حلب، أمس الأربعاء، بتدشين “مشروع التطوير العقاري في منطقة الحيدرية – المرحلة الأولى”، والتي تتضمّن البنى التحتية والطرق للمحاور الرئيسية، بكلفة 2.1 مليار ليرة سورية، وبين المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة أن هذا المشروع يكتسب أهمية حيوية وتنموية واستراتيجية ويعتبر من أهم مشاريع إعادة الإعمار في مدينة حلب، ضمن الخطط الحكومية لإعادة تأهيل ما دمّره الإرهاب، ولفت إلى أن المشروع سينفذ على أسس متطوّرة وحديثة بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والخدمي، ويمتد على مساحة 27 هكتاراً، من أصل المساحة الإجمالية 78 هكتاراً، فبالإضافة إلى تنوّع المرافق الخدمية سيتمّ خلال المرحلة الأولى بناء 2700 شقة سكنية وفق نظام عمراني حديث ولائق، وسيستكمل المشروع ليصل عدد الشقق السكنية إلى حوالي 10 آلاف شقة في المراحل اللاحقة.

وأوضح مخلوف أن جميع الأعمال والدراسات الفنية وتنفيذ البنى التحتية تمّت بخبرات وكفاءات محلية، وبتنفيذ من مؤسسات وشركات القطاع العام، للإسهام بمعالجة السكن العشوائي في هذه البقعة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تقسيم المناطق العشوائية إلى قطاعات مناسبة للتطوير العقاري مع الحفاظ على حقوق المواطنين وبما يضمن السكن اللائق لهم إلى جانب خلق فرص العمل والمساهمة بالتنمية المحلية، وأكد أن ما تشهده محافظة حلب من مشاريع خدمية وتنموية يأتي في سياق الدعم الحكومي لهذه المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات انسجاماً مع مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، منوهاً بدور محافظة حلب بالمتابعة المستمرة للارتقاء بالواقع الخدمي وبما يلبي احتياجات المواطنين.

كما قام وزير الادارة المحلية والبيئة، برفقة الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب، بتفقّد مشروع سوق الهال القديم، الذي يأتي ضمن رؤية محافظة حلب لتجميل مركز المدينة، ويضم أعمال البنى التحتية (صرف صحي- تعبيد- تزفيت) واعادة تأهيل وترميم المحال التجارية، بالتعاون مع غرفة تجاره حلب، ويتم تنفيذ المشروع بما ينسجم مع خصوصية المدينة القديمة المجاورة له حيث يضم السوق ١٨٠ محلاً، إلى جانب الفعاليات التجارية والسياحية والترفيهية والتراثية.

كما تفقّدوا سوق الفيض الشعبي، وهو من الأسواق الشعبية التي تم تجهيزها من قبل مجلس مدينه حلب، في إطار اهتمام الحكومة بإقامة الأسواق الشعبية للمساهمة بكسر حلقات الوساطة ما بين المنتج والمستهلك وتخفيض الأسعار.

وشملت الجولة مشروع تزفيت شوارع متفرقة في منطقه حلب الجديدةـ الذي ينفذ ضمن المشاريع التي أقرت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في حلب بكلفة 311 مليون ليرة سورية في عدد من المواقع (دوار الليرمون- دوار الشفاء- دوار السلام).

كما تمّ الاطلاع على الأعمال التي يتم تنفيذها في حي جمعية الزهراء من ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات وأعمال التزفيت والتعشيب لتسهيل الحركة المرورية وعودة المواطنين الى منازلهم.

وشملت الزيارة طريق حلب دمشق الدولي للاطلاع على الأعمال الجارية لتأهيل مدخل حلب الغربي بطول 7 كيلومترات مع تأهيل الأرصفة والأردفة والجزيرة الوسطية.