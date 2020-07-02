زيادة إنتاج وسائل الحماية من كورونا.. يومياً 30 ألف كمامة و11 طناً من الكحول

دمشق – عبد الرحمن جاويش

بيّن مدير الإنتاج في وزارة الصناعة حسام الشيخة أن دور معامل الوزارة المصنّعة لمنتجات الحماية من فيروس كورونا، يكمن بتوفير المادة الأساسية وتوزيعها على الجهات المعنية، سواء للقطاع العام المتمثّل بالوزارات والمؤسسات والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، أو للقطاع الخاص.

وأضاف الشيخة: إن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين شركاتها المنتجة لوسائل الوقاية، فالشركة الأهلية للمنتجات المطاطية تقوم بإنتاج العبوات اللازمة للوصول إلى منتج سوريّ يحقّق الاكتفاء الذاتي في ظل حصار اقتصادي خانق على سورية يعيق توريد المواد الأولية والمستلزمات الإنتاجية، وبالتالي يتمّ العمل وفق سلاسل قيمة عالية وبقيم مضافة ومرتفعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، سواء منتجات شركة تاميكو أو شركة سكر حمص المنتجة للكحول الطبي أو شركة سار المختصة بإنتاج المنظفات والمعقمات وشركة وسيم المنتجة للكمامات، مشيراً إلى أن هامش الربح لهذه المنتجات محدود وبالكاد يغطي التكلفة، وأنه بعد خروجها من أرض المعمل يصبح تسعيرها من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يتعلق بالكميات المنتجة والمباعة من وسائل الوقاية والحماية، أوضح الشيخة أن الكمية التراكمية المباعة من مادة الكحول الطبي للقطاع العام بلغت لغاية تاريخ 2 الشهر الماضي 247 طن كحول طبي، و82 طن كحول لجهات القطاع الخاص، هذا ويبلغ الرصيد الحالي من مادة الكحول 472 طناً وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لمعمل سكر حمص من مادة الكحول ١١ طناً يومياً. أما بالنسبة لمادة الجل المعقم للأيدي سعة 100 مل فقد بلغت المبيعات التراكمية لغاية تاريخه 129089 عبوة منها، والرصيد الحالي من مادة الجل المعقم للأيدي هو 22711 عبوة، علماً أن الطاقة الإنتاجية اليومية تبلغ ٦ آلاف عبوة.

كما بلغت المبيعات التراكمية من مادة المطهر العام سارتول- بيدون سعة ٤ ليترات 9945 بيدوناً جميعها للقطاع العام، والرصيد الحالي 1922 بيدوناً، علماً أن الطاقة الإنتاجية اليومية من هذه المادة تبلغ ٤ أطنان يومياً. أما المبيعات التراكمية من مادة ماء جافيل عبوة ٩٠٠م، فتبلغ 19510 كغ للقطاع العام، والرصيد الحالي 1920 كغ، علماً أن الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية تبلغ واحد طن ويمكن رفعها إلى 5 أطنان وفقاً للطلب على هذه المادة.

أما الطاقة الإنتاجية اليومية من الكمامات التي تقوم الشركة السورية للألبسة الجاهزة “وسيم” بتصنيعها فقد وصلت مؤخراً إلى 30000 كمامة بعد أن كانت ١٥ ألف كمامة يومياً، والمبيعات التراكمية وصلت إلى 266450 كمامة للقطاع العام والمتوفر حالياً منها 57316 كمامة. بينما الطاقة الإنتاجية اليومية من الشاش الطبي تبلغ 10000 متر ووصلت المبيعات التراكمية من الشاش إلى 97900 م كلها للقطاع العام والرصيد الحالي لدى الشركة المنتجة يبلغ 26600 متر.