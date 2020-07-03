الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراضي سحيتا

في اعتداء جديد على الأهالي وممتلكاتهم ومحاصيلهم، افتعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، حريقاً كبيراً في الأراضي الزراعية والرعوية بمنطقة سحيتا في الجولان السوري المحتل، وأطلقت النار باتجاه عناصر إطفاء محافظة القنيطرة، الذين تجمعوا قرب الشريط الشائك لإطفاء النيران، التي امتدت إلى بساتين الفلاحين وأراضيهم الزراعية في الأراضي المحررة.

وأفاد مدير زراعة القنيطرة المهندس حسين صلان بأن عناصر إطفاء القنيطرة ودائرة الحراج والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على النيران التي امتدت إلى الأراضي الزراعية في المنطقة المحررة بالقرب من الشريط الشائك وأطفؤوها بالتعاون مع الأهالي على الرغم من استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن أضراراً وقعت في البساتين والحقول الزراعية.