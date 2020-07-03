ايمي موسى.. أول حلّاقة رجاليّة!!

أول أنثى في المنطقة الشرقية، تختص بالحلاقة الرجاليّة، لم تكترث للأصوات القائلة بأنها محتكرة للرجال، رسالتها أن الفتاة السوريّة تبدع في كل المجالات والميادين. الشابة ايمي موسى قالت عن تجربتها الفريدة: منذ الصغر كنتُ أترقب فرصة الدخول في عالمها، حتى أكون أول فتاة تمارس هذه المهنة، ووجدتُ دعماً كبيراً من أهلي وأصدقائي، ساعدوني لتحقيق الهدف، كنتُ متميزة في المهنة لأنني خضعتُ لعدد من الدورات التدريبيّة، فكان سبباً مباشراً لنجاحي في الحلاقة الرجالية.

ايمي شابة ناجحة في ميادين أخرى، قالت عن ذلك: لدي هواية منذ الصغر بصناعة الاكسسوارات المنوعة، كالسلاسل والأطواق والخواتم وغيرها، المصنوعة من الفضة، خلال فترة وجيزة صنعتُ الكثير من المواد والقطع، وبدأ توافد الأهالي والأصدقاء إلى منزلي للاطلاع على ما أصنعه، فتحول منزلي إلى معرض صغير يجذب الزوار ومحبو تلك الأدوات، والعمل جار الآن لافتتاح معرض فني خارج حدود منزلي من المواد التي أنجزتها.

كذلك تخوض الفتاة ايمي موسى تجربة فنية مع فرقة بارمايا للفلكلور والتراث منذ عام تقريباً، وقد أكّد القائمون على الفرقة بأنها أثبتت نجاحاً متميزاً بالفرقة، كما نجاحها في المجالات الأخرى التي انضمت إليها.

عبد العظيم العبد الله