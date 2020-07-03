المركزي يعدل أسعار الفائدة على إيداعات القطع الأجنبي

دمشق – البعث

عدّل مصرف سورية المركزي الحدّ الأدنى لأدنى أجل لأسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي والتي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية، بحيث تصبح 3,5 سنوياً على الودائع النقدية (بنكنوت) بالدولار الأمريكي، و1% سنوياً على الودائع النقدية (بنكنوت) باليورو، و1%سنوياً على الودائع حوالات بالدولار الأمريكي، 0.5% سنوياً على الودائع حوالات باليورو.

وأشار المركزي في قراره الصادر بهذا الخصوص، والذي اطلعت عليه “البعث”، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مصرف سورية المركزي لاستقطاب الودائع في المنظومة المصرفية.