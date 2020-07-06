الحكومة: “السورية للتجارة” ضمن أسواق الهال و752 مليون ليرة لتطوير محصول الزيتون

اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول الزيتون والمصفوفة التنفيذية لها، بهدف إعادة النهوض بإنتاج المحاصيل التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي وتوفّر فرص عمل ومصادر دخل لشريحة كبيرة من المواطنين.

وطلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس الأحد، زيادة تفعيل الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، والاستثمار الأمثل لأسواق الهال وإحداث منافذ للسورية للتجارة ضمنها لكسر الحلقات الوسيطة، وتطوير الإنتاج في القطاع العام ليأخذ دوره في التدخل الإيجابي، والاستفادة من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتاحة لتعزيز العملية الإنتاجية، وتوجيه مخرجاتها لتحسين الوضع المعيشي والخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتقرّر خلال الجلسة الاستمرار بتزويد السورية للتجارة بمنتجات القطاع العام، واستجرار مادتي الحمص والعدس وغيرهما من المنتجات المحلية من الفلاحين وزيادة مخازين صالات السورية للتجارة منها، ووضع رؤية متكاملة لإعادة إطلاق القروض التشغيلية لدعم المنشآت الصغيرة والحرفية ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واستعرض المجلس واقع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية في محافظة حماة ونسب إنجازها، وأكد أهمية إعادة نشر زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التشدّد بمعالجة مخالفات البناء في جميع المحافظات، وضمان تطبيق معايير السلامة الإنشائية واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، وكلف وزارتي الصحة والصناعة التنسيق مع من يلزم لإعداد دراسة لإعادة تأهيل معمل تاميكو وتطوير معمل الديماس للأدوية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حول واقع التصدي لوباء كورونا، والتنسيق مع وزارة التربية لضمان سلامة الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، وجدّد المجلس تأكيده على جميع الوزارات مراجعة الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء، مثنياً على جهود وزارة الإعلام من خلال برامجها التوعوية بهذا الخصوص.

وشدّد مجلس الوزراء على أهمية تحفيز الكفاءات وتكريم العاملين في مختلف الوزارات التي تعتمد على كوادرها في أي مبادرة أو إصلاح بأقل التكاليف ضمن إطار الاعتماد على الذات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه تمّ رصد مبلغ 752 مليون ليرة سورية لتنفيذ المصفوفة الاستراتيجية لتطوير محصول الزيتون، مبيناً أن المصفوفة تتضمن جملة من الإجراءات في مجال البحوث الزراعية لتطوير إنتاجية الشجرة ومعاصر الزيتون وفق المعايير العالمية والخدمات الزراعية، علماً أن الصادرات من الزيت السوري بلغت العام الماضي 17 ألف طن.