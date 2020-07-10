ممرضة تخفف آلام المرضى على إيقاع الكمان

في وحدة العناية المركزة بمستشفى في جنوب العاصمة التشيلية، تستخدم داماريس سيلفا صوت الكمان الخاص بها للتخفيف من الإقامة الدقيقة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث وجدت الممرضة أن هذه الطريقة مناسبة لتخفيف الضغط لكل من المرضى والطاقم الطبي من خلال الآلة الوترية، رغم أنها تكون منهكة من نوبات العمل المكثفة بسبب الوباء. وقالت “أذهب إلى الغرفة وهناك رد فعل فوري للمرضى، وهم يستقبلونني في حالة جيدة، وهم سعداء، ويبتسمون ويصفقون لي من الداخل”، وأضافت أنها تسعى لإعطاء القليل من الحب للناس والمرضى، لإعطاء القليل من الإيمان، والقليل من الأمل، والتي ربما تكون أكثر من مجرد موسيقى”.