نتائج مسابقة قوس قزح الشبيبية للفنون التشكيلية

اللاذقية – مروان حويجة

أعلن فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية نتائج مسابقة قوس قزح الإلكترونية للفنون التشكيلية التي أقامها مكتب الأنشطة الفنية في الفرع لمختلف المراحل والشرائح، حيث أسفرت نتائج مسابقة المعاهد والخريجين عن فوز كل من المشاركين: المركز الأول صفاء حسن من رابطة الشهيد عماد الدين ديب – المركز الثاني هلا أمين باشا من رابطة الشهيد نقولا عبود – المركز الثالث رند سليمان من رابطة الشهيد سميع كوسا.

وفي شريحة المرحلتين الإعدادية والثانوية: المركز الأول: يارا علي من رابطة الشهيد منير معروف، وسوزانا علي من رابطة الشهيد انقولا عبود، وفي المركز الثاني ميس عثمان من رابطة الشهيد إبراهيم نعامة وجودي رجب من رابطة الشهيد نقولا عبود، فيما حلّ في المركز الثالث: تسنيم سليمان من رابطة الشهيد انقولا عبود والرفيقة آمال المشنّف من رابطة الشهيد محمود شحادة خليل.