22 إصابة جديدة وحالتا وفاة.. ورحلة لنقل العالقين من أربيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالتين ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية، ولفتت إلى أن عدد الحالات المسجلة إصابتها بفيروس كورونا في سورية بلغ حتى الآن 439 حالة شفي منها 138 حالة وتوفيت 21 حالة، فيما حددت وزارة النقل موعد تسيير الرحلة الجوية المخصصة لإجلاء المواطنين السوريين من مدينة أربيل في العراق يوم الخميس القادم في الـ 16 من الشهر الجاري.

ودعت الوزارة في بيان جميع الركاب إلى التواجد في مطار أربيل قبل فترة كافية والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وبتعليمات الطواقم الطبية على متن الطائرة وأرض المطار.

وكانت الوزارة بينت في بيان لها الاثنين أن الرحلة ستنقل 250 مواطنا سوريا عالقا في أربيل إلى مطار دمشق الدولي داعية الراغبين بالعودة إلى مراجعة مكتب السورية للطيران في أربيل.

وسيرت وزارة النقل رحلتين جويتين لنقل 500 طالب سوري من العالقين في الهند الأولى في الـ 21 من الشهر الماضي والثانية في الـ 2 من الشهر الجاري وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج جراء انتشار وباء كورونا.

وبدأت السورية للطيران منذ الرابع من شهر أيار الماضي بتسيير رحلات لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من دول العالم إلى سورية وفق قوائم تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.

عالمياً، أعلن موقع وورلد ميتر العالمي المعني بإحصاء إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات بهذا الفيروس وصل إلى 13240715 فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض 575601 وتعافى 7707191 منه.

وفي بريطانيا حذر خبراء في مجال الصحة في تقرير لأكاديمية العلوم الطبية البريطانية من احتمال أن تواجه بريطانيا الشتاء القادم موجة ثانية من انتشار المرض تكون أشد فتكا بحيث يمكن أن تحصد أرواح نحو 120 ألف شخص على مدى تسعة أشهر مشيرين إلى أنه بالإمكان الحد من خطر حدوث ذلك في حال اتخاذ إجراءات فورية.