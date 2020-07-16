الجلسة الحوارية الثانية حول عنوان “البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح” (فيديو)
#بثنا_المباشر || الجلسة الحوارية الثانية حول عنوان (البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح)ضيوف الحلقة:- الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي- الرفيق المهندس عادل العلبي محافظ دمشق- يدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا
تم النشر بواسطة شبكة البعث ميديا في الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٠
الجلسة الحوارية الثانية حول عنوان (البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح)
ضيوف الحلقة:
– الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي
– الرفيق المهندس عادل العلبي محافظ دمشق
– يدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا