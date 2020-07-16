القيادة المركزية تعفي وتفصل عدداً من أمناء وأعضاء الشعب الحزبية في إطار تنفيذ البيان الانتخابي

في إطار حرص القيادة المركزية للحزب على تنفيذ البيان الانتخابي وضبط العملية الانتخابية على الوجه الأكمل لتحقيق النجاح المطلوب الذي يتطلع الحزب ويعمل من أجله، قررت القيادة المركزية بجلستها رقم 155 بتاريخ 16/7/2020 ما يلي:

1- إعفاء الرفيق فهد عبد الله العسة رقم 706475 من مهمته أميناً وعضواً في قيادة شعبة المدينة الثالثة بفرع دمشق.

2- إعفاء الرفيق محمد حسان جميل اللوجي رقم 187567 من مهمته أميناً وعضواً في قيادة شعبة المدينة الرابعة بفرع دمشق.

السبب: تقصيرهما في أداء مهامهما الحزبية، وعدم تنفيذ توجيهات القيادة المركزية بخصوص انتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث وتدخلهما لصالح أحد المرشحين المستقلين.

3- إعفاء الرفيق خلف حسين الحسين رقم 659770 من مهمته عضواً في قيادة شعبة المدينة الثالثة وفصله من صفوف الحزب.

السبب علاقته المشبوهة مع أحد مندوبي المرشحين المستقلين ونشاطه الانتخابي خارج اطار قائمة الوحدة الوطنية.

4- إعفاء الرفيق محمد خالد النابلسي رقم 1055272 من مهمته أميناً وعضواً في قيادة فرقة القدم الثانية – شعبة المدينة الثالثة.

5- إعفاء الرفيق أيمن محمد عبد الله رقم 1593668 من مهمته عضواً في قيادة فرقة الفردوس – شعبة المدينة الثالثة.

السبب لكل منهما: القيام بنشاط انتخابي خارج إطار قائمة الوحدة الوطنية.