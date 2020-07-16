فئران “جرافيتي” للتشجيع على ارتداء الكمامة

تطوع بعض الأشخاص لتنبيه الناس بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من تباعد اجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب الأماكن المزدحمة، للحد من انتقال العدوى، سواء بطبع ملصقات أو رسومات مختلفة مثل فنان الجرافيتي بانكسي الذي أراد توعية المواطنين بطريقته الخاصة فقام بالتجول داخل محطات قطارات مترو الأنفاق في لندن، مرتديا بدلة بيضاء وقناعاً يخفى ملامحه لرسم فئران مرتدية أقنعة وجه طبية ومعقم يدين، على جدران المحطات وداخل القطارات، لتوعية الركاب بضرورة الالتزام بطرق الوقاية للحد من انتشار العدوى. ونشر بانكسى، مقطع فيديو له على موقع انستغرام، وهو يرتدى بدلة عامل نظافة بمترو الأنفاق، أثناء رسمه على جدران المحطات والقطارات، وتعمد رسم نماذج مختلفة للفئران مثل فئران ترتدي أقنعة وجه وأخرى تحمل مطهراً وثالثة تسعل وينتشر الرذاذ من فمها.

ورغم أن الفيديو حقق الكثير من المشاهدات والإعجابات، إلا أنه لاقى انتقادا من البعض أيضا، حيث قالوا إن الفن لا يجب أن يفرض بهذه الطريقة على الناس، وقد أزيلت رسومات بانكسى من على الجدران بقرار من إدارة مترو الأنفاق، تنفيذاً لسياسة مكافحة الكتابة على الجدران في لندن، ومع ذلك، قال متحدث باسم الإدارة أنهم على استعداد للعمل مع بانكسي لوضع أعماله الفنية في “مكان مناسب”، حتى تصل رسالته لجميع الركاب داخل محطة مترو الأنفاق.