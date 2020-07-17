الإصابات إلى 477 و260 مواطناً يعودون من أربيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وأشارت في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغ 477 شفيت منها 140 وتوفيت 22 حالة.

وكانت سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

يأتي ذلك فيما وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 260 من المواطنين السوريين قادمة من مطار أربيل بالعراق، وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج.

وتم نقل القادمين فور وصولهم المطار بباصات خاصة إلى مركز الحجر الصحي في بلدة الحرجلة بريف دمشق، وذلك بعد قياس درجات الحرارة لكل واحد منهم في الطائرة، وتسليم بياناتهم المسجلة من قبلهم إلى المستوصف الصحي بالمطار، وفق مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف، موضحة في تصريح للصحفيين أن القادمين سيقيمون في مركز الحجر 14 يوماً وهي المدة التي تطبق على جميع العائدين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وضمان سلامتهم وسلامة المواطنين.

وبينت الدكتورة رائف أن المركز مجهز لتقديم كل خدمات الإقامة اللائقة للركاب إضافة إلى فريق طبي مختص يشرف على رعايتهم الصحية عبر تقديم خدمات طبية واستقصائية على مدار الساعة.

وسيرت وزارة النقل رحلتين جويتين لنقل 500 طالب سوري من العالقين في الهند الأولى في الـ 21 من الشهر الماضي والثانية في الـ 2 من الشهر الجاري وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج جراء انتشار وباء كورونا.

وبدأت السورية للطيران منذ الرابع من شهر أيار الماضي بتسيير رحلات لإجلاء المواطنين السوريين الراغبين بالعودة من دول العالم إلى سورية وفق قوائم تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.