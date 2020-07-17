تحسين الواقع الخدمي أبرز اهتمامات أبناء الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر:

انهت اللجنة القضائية الفرعية في الحسكة التحضيرات والاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب، وبين القاضي المستشار ايلي ميرو رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات أن عدد المرشحين بلغ 207 مرشحين ومرشحات وعدد المراكز الانتخابية 149، منها 86 في مدينة القامشلي و63 في مدينة الحسكة.

هذا واستطلعت “البعث” استطلعت آراء المواطنين، وماذا يريدون من مجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث، وأجمعت الآراء على أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يعد انتصاراً لإرادة الشعب السوري، وتأكيداً على أن سورية صامدة وتتعافى.

أحمد الحاصود من مدينة المالكية أكد أن على المرشح أن يمثل تطلعات الجماهير وهمومها وأن يجعل شغله الشاغل الاهتمام بالمواطنين وقضاياهم الملحة، فيما أكد الرفيق عبد الحميد الكركو رئيس الرابطة الفلاحية بأنه مطلوب من عضو مجلس الشعب أن يتحسس أوجاع الناس ويسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، وأن يحافظ المرشح الذي سينجح في الانتخابات على ثقة المواطن الذي انتخبه، وتقديم المقترحات اللازمة للنهوض بالواقع الخدمي.

وبيّن فهمي ايلو رئيس اتحاد عمال الحسكة أن ما نريده في هذه الدورة من أعضاء مجلس الشعب أن يلبوا طموحات المواطنين وأن يسعوا إلى إقرار قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي، فيما دعا الطالب إبراهيم محمد الى زيادة الاهتمام بالعملية التربوية والتعليمية في المحافظة من خلال زيادة التوسع بالبناء المدرسي وتجهيزه بكافة المستلزمات اللوجستية.

وشدد المواطن حسين الأحمد على ضرورة الإسراع بإحداث مشفى وطني بالمحافظة، كونه لا يوجد سوى مركز طبي ضمن مركز المدينة، فيما أشارت تيدوره مراد أمين فرع طلائع البعث بالحسكة إلى أن الانتخابات رسالة للمحتلين التركي والأمريكي ومرتزقتهما المجرمة بان أبناء محافظة الخير والعطاء والنماء يد واحدة في وجه أي محتل، وأن إجراء هذه الانتخابات هي انتصار آخر يضاف الى الانتصارات العسكرية والسياسة التي تحققت.

وأكد فاضل اليونس بأنه أبناء الحسكة سيشاركون في الانتخابات لاختيار كوادر كفوءة للمرحلة القادمة، كونها مرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ سورية.