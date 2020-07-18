أغرب الوظائف في العالم

يلتحق بعض الناس بوظائف غريبة قد تثير دهشة من يسمع عنها لكنها توجد في الواقع مثل مراقب الطلاء والنائم داخل الفنادق وغيرها، وفقاً لما أشار إليه تقرير منشور بموقع “theundercoverrecruiter”. منها: محترف النوم حيث استأجر فندق في فنلندا أحد الموظفين باعتباره “محترف النوم” لاختبار راحة أسرتهم، من خلال النوم ليلة واحدة في كل غرفة، وكتابة التقرير حول مميزات وعيوب السرير.

وتعتبر وظيفة مراقب تجفيف الطلاء من الوظائف الموجودة على أرض الواقع، والتي تعتمد على تعيين شخص لرسم صفائح من الورق المقوى لاختبار المدة التي يستغرقها مزيج الطلاء الجديد حتى يجف ويراقب التغييرات في اللون والملمس، وهذه الوظيفة موجودة بالفعل فى بريطانيا.

يدفع المشاهد اشتراكا نقديا لمشاهدة محتويات شبكة Netflix، لذلك قد يحقد على الموظف الذي يتعين عليه مشاهدة محتويات الشبكة ومراجعتها بدقة، لكتابة تقرير حول المحتويات من أفلام ومسلسلات، قبل عرضه على الشاشة.

وإذا كنت تعتقد أن مترو أنفاق لندن سيئ، فأنت بالتأكيد لن ترى القطارات في اليابان، المشهورة بزيادة أعداد الركاب، لذلك تم توظيف شخص ما، لحشر أكبر عدد ممكن من الركاب في قطار ما، عن طريق دفعهم من الخارج حتى غلق الأبواب.

ويعتقد في جنوب شرق آسيا أن الجنازة الصاخبة تساعد الموتى أثناء سفرهم إلى الحياة الآخرة، لذلك تم اقتراح وظيفة المشيعين المحترفين على البكاء والصراخ بصوت عال طوال الجنازة، والذين يتم تأجيرهم من قبل عائلة المتوفى. وهى ما تعرف في مصر بمهنة “المعددة”.

كما توجد وظيفة عبارة عن شخص يجلس للاستماع لشكاوى ومشاكل الآخرين، وتشجيعهم على مواجهة الحياة، وهذا يتقاضى نحو 80 دولارا في الساعة.

أما جمع سموم الثعابين فتعتمد هذه الوظيفة على أشخاص يمتلكون الشجاعة، لأنها عبارة عن جمع سم الثعابين السامة في جرار لاستخدامها في مكافحة السموم والأدوية الأخرى.