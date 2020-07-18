ألوان مانيكير ممنوعة على الأميرات

وفقا لموقع the list تعد أكثر القواعد صرامة فيما يتعلق بالجمال، هي أنه لا يسمح للعائلة المالكة بألوان طلاء الأظافر الزاهية، حيث ترى فيها الملكة إليزابيث نوع من الابتذال، وهو ما يجعل كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، دائما ما تقبل على الألوان الطبيعية أو الداكنة، مع تجنب الألوان غير الطبيعية. وتفضل طلاء الأظافر الشفاف من Essie الذي يبلغ سعره 9 دولارات، فيما تفضل الملكة إليزابيث طلاء Allure الذي يشبه لون نعال الباليه (الوردى الناعم)، والذي أصبح الطلاء الرسمي للملكة منذ عام 1989.

وعلى الرغم من أن المرأة الملكية لديها إرشادات تجميل واسعة النطاق عليها الالتزام بها، إلا أن هناك ثغرة يتجاهلها الكثيرون على ما يبدو، وهي وجوب إتباع طلاء الأظافر الطبيعي المظهر والبروتوكولات الملكية الأخرى فقط لمناسبات الدولة، لكن في الأحداث الأخرى، تخجل معظم العائلة المالكة من الأشكال الزاهية، وخاصة تركيب الأظافر، لأن الملكة لا تحبها. إلى جانب ذلك، لم تكن دوقة ساسكس السابقة أول من كسر البروتوكول واختار ظلا عصريا لتلوين أظافرها، حيث أوضحت مارلين كونيج، وهي مؤرخة وكاتبة مدونة: “الأميرة ديانا، قد سبقتها في العديد من المناسبات باستخدام طلاء الأظافر الزاهى.”