طرطوس.. تعويل على تطوير القوانين

طرطوس- محمد محمود-رشا سليمان:

أكد منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي المختص لاتحاد الحرفيين في طرطوس المشاركة الفاعلة لقطاع الحرفيين في انتخابات مجلس الشعب، موضحا: اليوم نضع أملنا على هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ونتطلع أن يكون هذا الاستحقاق مختلفاً عن سابقاته، ولن تقول أن مجالس الشعب السابقة لم تعمل ولم تقدم لكن نقول أن على الأعضاء الجدد المزيد من العمل، وللأسف فلدينا هوة بين الدور الرقابي، وبين الحرفيين، ولردم هذه الهوة نحتاج لقوانين واضحة لا لبس فيها، كل شخص فيها يعرف حقوقه حتى يتمكن الحرفي من الانطلاقة والصناعة والاستثمار، دون وجود عراقيل. ودعا كل شخص لانتخاب من يراه جديراً، ومؤهلاً.

بالمقابل تحدث حرفيون وأصحاب مهن عن رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات لاختيار المرشحين المناسبين للمرحلة المقبلة، لافتين أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات تحتاج إلى تعديل، وتطوير لتتواكب مع متطلبات العصر، وهو ما يأملونه من المجلس الجديد.

الحرفي احمد سليم أكد أن الاستحقاق الدستوري القادم المتمثل مسؤولية وأمانة تفرض علينا كمواطنين اختيار ممثلينا إلى مجلس الشعب بشكل موضوعي وفق معايير الفاعلية والكفاءة وخدمة المصلحة العامة وبالتالي يجب على عضو مجلس الشعب أن يمثل صوتنا كحرفيين وينقل مطالبنا للحكومة.

من جهته تحدث الحرفي أحمد الحسين أن المشاركة في الانتخابات مرهونة بالمقابل بالكثير من العمل، فالتجارب السابقة لم تكن مشجعة وغالبا ما كان معظم أعضاء المجلس يبتعدون عن هموم الشعب والحرفيين بمجرد وصولهم وهو ما لانريده في هذه الانتخابات التي نعقد الآمال عليها.

إلى ذلك، أكد م. أحمد عيسى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس أن المشاركة في هذه الإنتخابات واجب وطني، مضيفا: نطلب من مجلس الشعب الجديد أن يرتقي إلى مستوى المؤسسة العسكرية وأن يكون رديف لها في تحقيق آمال المواطنين ومراقبة أداء الحكومة والمحاسبة عند التقصير وتعديل القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى ذلك بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحريك عجلة الاقتصاد وتبسيط الإجراءات.

و اعتبر د. شادي فسخة مدير البحوث العلمية الزراعية في طرطوس أن المشاركة واجب وطني، وهذه الانتخابات تمتاز عن غيرها بأنها جاءت في مرحلة استثنائية، والجميع في ترقب لنتائجها، وأمل من أعضاء المجلس الجدد ممارسة دورهم الفعال الذي يتطلع إليه منتخبيهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية الموكلة اليهم.

المزارعان حسن محمد وجابر علي أعربا عن الأمل بدعم القطاع الزراعي.