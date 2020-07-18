أنشطة فنية وثقافية في حلب احتفاء بيوم الطفل العالمي

حلب – معن الغادري

تحت عنوان “فراشات الشهباء” انطلقت على مسرح نقابة الفنانين بحلب احتفالية يوم الطفل العالمي الذي تقيمه وزارة الثقافة. وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مسرحي لكوكبة من الأطفال (كتابة وسيناريو وحوار مصطفى الركبي)، وقام بتدريب الرقصات حكمت صناجيان ووعد رزوق، فيما أخرج العمل فادي محمد سعيد وأشرف عليه فريق مهارات الحياة.

وتدور فكرة وأحداث العرض المسرحي الأوبريتي حول مضمون ومفاهيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وكيفية التعاطي مع هذه الوسائل لخدمة المجتمع وليس العكس، كما قدم العرض المسرحي فقرات متسلسلة مدعمة بالأغاني والرقصات تدل على أهمية إتباع قواعد النظافة والصحة العامة وتقبل الآخر وعدم التنمر ودعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في انخراطهم في المجتمع بشكل أكبر.

وتستمر الفعاليات لغاية يوم الاثنين القادم، حيث تقام العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية. كما يتضمن برنامج الاحتفالية ورشات فنية وقراءة تفاعلية وأنشطة رياضية وثقافية تفاعلية بمشاركة أبناء الشهداء والأطفال اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقام ندوة حوارية تفاعلية للشباب واليافعين مع أصحاب وصناع القرار.

وتتواصل أيام الفعالية بإقامة حفل موسيقي وغنائي ومعرض لنتاج الأطفال واليافعين ضمن برنامج مهارات الحياة وذلك بمشاركة الدارسين في معهد صباح فخري الموسيقي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والأعمال الفنية ( رسم – أشغال يدوية وتدوير مواد ). ويرافق الأنشطة إقامة عروض مسرحية وغنائية.

ت – يوسف نو