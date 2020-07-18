“قسد” تختطف عشرات المدنيين في ريف دير الزور

واصلت مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في مناطق انتشارها واختطفت عدداً من المدنيين في قرى عدة بريف دير الزور الشرقي وسط حالة رفض شعبية واسعة ضد هذه المجموعات وممارساتها القمعية.

وأفادت مصادر أهلية بأن مجموعات “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي اقتحمت قرى البصيرة والرز والشحيل والحوايج وذيبان والجرذي بريف دير الزور الشرقي بعد أن حاصرتها من جميع الاتجاهات وأقدمت على اختطاف العشرات من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي فرضت حظراً كاملاً للتجوال في تلك القرى وأغلقت جميع الأسواق والمحال التجارية والأفران مبينة أن أهالي قرية الجرذي خرجوا بمظاهرات بعد إصابة أحد الأشخاص برصاص “قسد” وقطعوا الطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وخرج أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين ضاقوا ذرعاً بممارسات مجموعات “قسد” وداعميهم من قوات الاحتلال الأمريكي على مدار الأسابيع الماضية بمظاهرات احتجاجية شملت العديد من البلدات والقرى في أرياف الحسكة ودير الزور مطالبين بخروج قوات الاحتلال ومجموعات “قسد” من مناطقهم.