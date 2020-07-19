السوريون ينتخبون اليوم أعضاء مجلس الشعب.. 1656 مرشحاً يتنافسون على 250 مقعداً

يتوجّه ملايين السوريين صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم الدستوري والوطني في اختيار 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب، بدورته التشريعية الثالثة، من نحو 1656 مرشحاً، بينهم 200 مرشّحة، عبر 7277 مركزاً جاهزاً لاستقبال المواطنين في جميع المحافظات، بمدنها وبلداتها وقراها، للتأكيد على استقلالية قرارهم الوطني، وانتصار إرادتهم على المؤامرات، التي تتعرّض لها سورية.

وأكدت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي هبة سيف الدين فطوم، أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، التي تعمل بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في المراكز الانتخابية، والتي ستبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، لافتة إلى أنه وفقاً لقانون الانتخابات العامة يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

وحول عمل اللجان الانتخابية، بيّنت فطوم أن لجنة مركز الانتخاب تتولى إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي وتسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم كما تجري فرز الأصوات في المركز وإعلان النتائج وتنظيم محاضر الاقتراع وترفعها إلى اللجنة الفرعية، مشيرة إلى أن لجنة مركز الانتخاب معنية بتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص.

وحول آلية الاقتراع، أوضحت فطوم أن الناخب يمارس حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية، ويسلّم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفاً موقّعاً عليه من قبله ومختوماً بخاتم اللجنة، ثم يدخل الناخب غرفة الاقتراع حيث يضع ورقة الاقتراع في المغلف المختوم، سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة، وسواء أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة، ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من أعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين، ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز، وأشارت إلى أنه يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.

ويتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد بموجب الدستور من خلال إصدار المراسيم التشريعية وإقرار الموازنة العامة وإعلان الحرب والسلم وتصديق المعاهدات الخارجية كما يمارس سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها.

واستعداداً لإجراء الانتخابات، أنهت الجهات المعنية في مختلف المحافظات، أمس السبت، عمليات تجهيز وتعقيم المراكز الانتخابية وتوزيع الكمامات والقفازات ومواد التعقيم على أعضاء اللجان الانتخابية، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.