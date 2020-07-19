فرقة أشتي.. وطني سورية

تحيي فرقة آشتي للتراث الكردي عرضاً بصرياً غنائياً راقصاً بعنوان “وطني سورية” مساء اليوم الأحد في مجمّع دمّر الثقافي – السابعة مساءً، بمشاركة المغنين آلان مراد، لورين دريعي، عائشة أوسو.. تصميم إضاءة والمواد البصرية بسام حميدي، غرافيك رهام معرّي، رؤية وإشراف إدريس مراد.

تقدم الفرقة في هذه الأمسية سبع لوحات راقصة تنتمي إلى الزمن القديم، ولكل رقصة حكاية، إضافة إلى ثلاثة مشاهد غنائية بأصوات شابة قادمة من عفرين والقامشلي وديريك.

أسس فرقة آشتي الإعلامي إدريس مراد عام 2014 وقد بيَّن في تصريحه لـ”البعث” أن الفرقة تتألف من مجموعة شباب وشابات، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الكردي الغنائي والراقص، حيث تقدم التراث كما هو دون زيادة أو نقصان لإيصال هذا التراث إلى المسارح السورية بشكل لائق كجزء لا يتجزأ من الثقافة السورية بشكل عام وتوثيقه والحفاظ عليه، كما تحاول الفرقة أن تنقل هذه الرقصات والأغاني من الحالة العفوية إلى الحالة الثقافية والممسرحة، مشيراً إلى أن الفرقة قدمت العديد من الحفلات، حيث شاركت في جميع دورات مهرجان قوس قزح سورية، وقدمت حفلين في دار الأوبرا، منها عرض مسرحي راقص بعنوان “مم وزين” بمناسبة عيد النوروز، كما قدمت أمسيتين على مسرح القباني بدمشق وقصر العظم الأثري، ولاقت الفرقة نجاحاً جماهيرياً وإعلامياً، حيث عرض التلفزيون أكثر من حفل للفرقة على الهواء مباشرة، إضافة إلى أفلام تسجيلية عنها وتمت تغطية نشاطاتها من قبل كل الصحف والقنوات المرئية السورية وبعض القنوات العربية.. ترافق الفرقة مجموعة موسيقية من أميز الموسيقيين.

أمينة عباس